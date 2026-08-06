L'affare Romero, ormai, non è più una questione economica. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, infatti, l'Inter ha stretto la mano al Tottenham e all'entourage. Non c'è più distanza sulle cifre: 40 milioni tra fisso e bonus agli Spurs, 5,5 l'anno al giocatore.

"Se l’affare non è ancora andato in porto è perché intanto i Campioni d’Italia hanno necessità di liberare spazio in rosa. Benjamin Pavard, nonostante il buon precampionato, continua a essere in lista di sbarco. Alcuni club dall’estero, anche in Arabia, hanno manifestato il loro interesse per il giocatore, anche se il francese al momento non ha trovato la meta gradita. Una situazione che di sicuro rallenta l’Inter".

Attenzione quindi alle sirene che arrivano dall'Atletico Madrid. Con gli addii a Molina e Ruggeri si è liberato spazio economico per chiudere l'operazione in entrata.