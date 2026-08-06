Domandone del periodo, soprattutto alla luce degli ultimi aggiornamenti, è quello relativo alla difesa nerazzurra dopo l'arrivo di John Stones. Ricapitolando: da settimane l'Inter tratta l'acquisto di Cristian Romero con il Tottenham, concretizzabile solo in caso di partenza di Benjamin Pavard che sta occupando l'ultima casella disponibile nella retroguardia. Una partenza che finora non è neanche andata vicino a materializzarsi e che nel mentre ha permesso all'Atletico Madrid di fare passi avanti per il difensore argentino. In attesa di capire come andrà a finire questa vicenda di mercato, FcInterNews.it ha chiesto ai propri lettori se investirebbero certe cifre sul Cuti, oppure preferirebbero tenere il francese.

Ebbene, l'esito del sondaggio è stato piuttosto netto e ha visto prevalere la seconda opzione, vale a dire la rinuncia al nazionale albiceleste a favore della conferma dell'ex nazionale transalpino. Che siano i costi giudicati eccessivi da un lato, o l'ottimo approccio mostrato dall'alto, non è dato saperlo. L'unica evidenza è che oltre il 70% dei votanti si è speso a favore dell'ex Marsiglia. Di seguito il risultato finale del sondaggio:

Investireste sul Cuti Romero?

Sì, è un profilo top 29.58%

No, va bene Pavard 70.42%