La ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter continua con un certo affanno. L'unica pista in piedi al momento, secondo il Corriere dello Sport, è quella che porta a Moussa Diaby, ma c'è da tenere d'occhio la concorrenza, in particolare quella proveniente dalla Bundesliga.

"Il francese ha già fatto sapere che sarebbe disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio, ma l’Inter vuole a tutti i costi inserire una contropartita nell’affare. Asllani, in tal senso, non è l’unico candidato: dovessero riuscire a convincere Pavard ad accettare l’Al-Itthiad, si sbloccherebbero due binari contemporaneamente", sottolinea oggi il quotidiano.