Piovono conferme sullo stato dell'arte della trattativa tra l'Atletico Madrid e il Tottenham per Cristian Romero, a lungo bloccato dall'Inter che però si è impantanata sulla mancata cessione di Benjamin Pavard, condicio sine qua non per chiudere l'operazione per il difensore argentino. Come riporta Radio Marca, i Colchoneros hanno già trovato l'intesa con il classe '98, che gradisce l'idea di trasferirsi alla corte di Diego Simeone e hanno iniziato la trattativa con il Tottenham per arrivare definitivamente a dama.

Definita la cessione di Nahuel Molina alla Roma e in procinto di cedere Matteo Ruggeri all'Aston Villa, l'Atleti ha avanzato una prima offerta da 30 milioni di base fissa agli Spurs per Romero, provando a effettuare il definitivo sorpasso sull'Inter.