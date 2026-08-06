Piovono conferme sullo stato dell'arte della trattativa tra l'Atletico Madrid e il Tottenham per Cristian Romero, a lungo bloccato dall'Inter che però si è impantanata sulla mancata cessione di Benjamin Pavard, condicio sine qua non per chiudere l'operazione per il difensore argentino. Come riporta Radio Marca, i Colchoneros hanno già trovato l'intesa con il classe '98, che gradisce l'idea di trasferirsi alla corte di Diego Simeone e hanno iniziato la trattativa con il Tottenham per arrivare definitivamente a dama.

Definita la cessione di Nahuel Molina alla Roma e in procinto di cedere Matteo Ruggeri all'Aston Villa, l'Atleti ha avanzato una prima offerta da 30 milioni di base fissa agli Spurs per Romero, provando a effettuare il definitivo sorpasso sull'Inter.

Sezione: Focus / Data: Gio 06 agosto 2026 alle 14:04
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.