Il Sassuolo cerca due profili per rinforzare la difesa. Anzitutto un terzino sinistro: per questo profilo il favorito è Rafa Obrador. Come evidenzia Sky Sport, il classe 2004 è tornato al Benfica Il classe 2004 è tornato al Benfica dopo l'esperienza al Torino. Secondo l'emittente potrebbe esserci spazio anche per Emanuele Valeri del Parma, che rappresenta l'alternativa. Ma non è tutto perché i neroverdi cercano un rinforzo d'esperienza anche a destra. Nel mirino c'è Matteo Darmian, svincolato dopo l'esperienza con la maglia dell'Inter.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 22:55
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione