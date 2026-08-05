Il Sassuolo cerca due profili per rinforzare la difesa. Anzitutto un terzino sinistro: per questo profilo il favorito è Rafa Obrador. Come evidenzia Sky Sport, il classe 2004 è tornato al Benfica Il classe 2004 è tornato al Benfica dopo l'esperienza al Torino. Secondo l'emittente potrebbe esserci spazio anche per Emanuele Valeri del Parma, che rappresenta l'alternativa. Ma non è tutto perché i neroverdi cercano un rinforzo d'esperienza anche a destra. Nel mirino c'è Matteo Darmian, svincolato dopo l'esperienza con la maglia dell'Inter.