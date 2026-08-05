Un campione intramontabile, ma soprattutto un uomo che si fa apprezzare anche fuori dal campo. Edin Dzeko ha rinnovato per un altro anno con lo Schalke 04, proseguendo così a 40 anni la sua carriera sul rettangolo di gioco. L'ex Manchester City, Roma e Inter si è fatto apprezzare in questi mesi a Gelsenkirchen, ottenendo presso la dirigenza l'appoggio di molti compagni di squadra affinché gli venisse proposto un altro anno di contratto.

Come rivela Bild, a perorare la causa del bosniaco sono stati diversi calciatori dello Schalke 04 tra i quali Kenan Karaman, Nikola Katic, Lorius Karius e Vitalie Becker.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 22:13
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.