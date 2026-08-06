"Sono molto felice di essere qua, se poi entro anche in campo sono ancora più contento soprattutto dopo tanto tempo in cui sono stato fuori. Vivo emozioni solo positive". Ivan Provedel racconta in esclusiva a La Stampa le proprie sensazioni da Perth dopo l'amichevole pareggiata contro il Milan.

"Abbiamo fatto moltissimo soprattutto in Germania, qui a Perth con il fuso orario è stato più difficile ma i llavoro è di qualità, il mister secondo me è soddisfatto. Anche se ovviamente pretende molto, perché è giusto così - aggiunge l'estremo difensore -. Il gruppo l’ho visto subito molto affiatato: tutti guardano nella stessa direzione, mettono tantissima intensità in ogni allenamento e questa cosa mi sta trascinando perché mi fa capire il motivo per cui l’anno scorso l’Inter vinto il campionato e la Coppa Italia. Anche vista dall’altra prospettiva non era male...".

Si parla anche dell'affiatamento tra portieri. "Di Gennaro già lo conoscevo dalle Nazionali giovanili, Pepo e Ferronato li ho conosciuti ora e posso dire che ci siamo integrati benissimo, sono stati molto carini con me". Ora la Juventus. "Queste sono partite di preparazione, ma ovviamente l’idea di affrontare il Milan e la Juventus ti fa mettere qualcosa in più a livello di agonismo".