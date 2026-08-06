Interpellato su vari argomenti legati al calcio italiano, a partire dagli sviluppi relativi alla Nazionale azzurra, l'agente Dario Canovi ha espresso un giudizio sul nuovo acquisto della Roma, Nahuel Molina, in procinto di trasferirsi nella Capitale dall'Atlatico Madrid: “È pur sempre l’esterno dell’Argentina e dell’Atletico Madrid. E un ottimo giocatore, come lo è Stones per l’Inter. Anche la Fiorentina si è mossa bene e Mastantuono ha ottime prospettive. Prevedo un buon campionato da parte dei viola", ha detto a TMW.