L'Atlético Madrid vuole premere sull'acceleratore per Romero. Secondo quanto riferito da TyC Sports, il club spagnolo potrebbe nelle prossime ore fare la prima offerta da circa 30 milioni di euro per una pedina ritenuta fondamentale da Simeone. Ma non sarà facile convincere gli Spurs, che hanno sempre chiesto almeno 40 milioni di euro. Sullo sfondo resta l'Inter, che seguono da tempo il difensore argentino. Ma i colchoneros vogliono accelerare e potrebbero farlo a breve.