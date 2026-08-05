“Buon test di squadra e primi minuti in campo”, ha scritto brevemente sui social Gleison Bremer, difensore della Juventus. Un messaggio semplice ma chiaro, accolto con enorme entusiasmo da migliaia di sostenitori juventini nei commenti. E sabato 8 agosto ci sarà il derby d'Italia amichevole tra Juventus e Inter. Nonostante i pochi giorni di allenamento a disposizione, quest'oggi Bremer ha fatto sentire la sua presenza fisica specialmente nella parte conclusiva di gara, quando il Chelsea attaccava senza sosta alla ricerca della rete del pari, mai arrivata.