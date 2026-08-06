Secondo quanto appreso da TeamTalk, l'Atletico Madrid si è portato in pole position per ingaggiare il capitano del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, dopo aver raggiunto un accordo con il nazionale argentino sui termini personali. La scorsa settimana la squadra di Diego Simeone si stava preparando a fare un'offerta concreta per il difensore centrale, dopo che Romero aveva chiarito di voler lasciare il nord di Londra quest'estate. Ora, fonti attendibili hanno confermato che l'Atletico Madrid ha superato l'Inter nella corsa al difensore, raggiungendo un accordo per un contratto quadriennale. L'Inter aveva precedentemente negoziato con il Tottenham un accordo del valore massimo di 38 milioni di sterline, ma a quanto pare i campioni d'Italia non sono riusciti a trovare un'intesa sui termini personali con Romero.

L'Atletico è riuscito dove l'Inter ha fallito

Fonti attendibili hanno confermato che Romero ha raggiunto un accordo contrattuale con termini simili a quelli che percepisce attualmente al Tottenham, eliminando così uno dei principali ostacoli al completamento del trasferimento. Il difensore ammira da tempo Simeone e considera l'opportunità di giocare sotto la guida del suo connazionale argentino come il passo successivo ideale per la sua carriera. A quanto risulta a TeamTalk, le trattative tra Atletico Madrid e Tottenham stanno procedendo bene e tutte le parti sono sempre più fiduciose di poter raggiungere un accordo. Il Tottenham resta determinato a non accettare un'offerta inferiore a quella precedentemente concordata con l'Inter, ma l'Atletico si sta avvicinando a pareggiare tali richieste anche grazie alle cessioni in corso.