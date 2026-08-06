E' tornato qualche giorno fa tra i nomi che girano attorno all'Inter per quel che riguarda il settore esterni, ma così come è tornato si sta lentamente sgonfiando. Difficile che Nico Gonzalez diventi il nuovo investimento dei nerazzurri per la fascia destra.

Come si legge sul Corriere dello Sport, infatti, l'argentino "rientra tra i nomi proposti più volte negli ultimi mesi: il fascicolo è standby, ma non scalda particolarmente finora. A sua volta potrebbe collegarsi, ma solo più avanti, con un’altra situazione in uscita, quella che porta a Davide Frattesi. Il centrocampista ha la Juventus nel mirino, ma è un affare da cuocere a fuoco lento. Ora i fronti caldi sono altri".