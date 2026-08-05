Amichevole di lusso per il Vado, primo avversario ufficiale della nuova stagione dell'Inter U23. I liguri hanno sfidato oggi al Filadelfia il nuovo Torino di Ignazio Abate. A imporsi sono stati i piemontesi, per 3-1.

La cronaca della gara: diversi gli ex nerazzurri in campo

Il Vado è una matricola in Serie C, neopromossa dalla Serie D alla fine della scorsa stagione. La sfida contro il Torino era quindi particolarmente impari, ma i liguri non hanno sfigurato, anzi, sono arrivati ottimi segnali in vista della nuova stagione. Pronti, via e il Torino però è passato subito in vantaggio con il gol di Kulenovic, che ha raddoppiato al 37'. Bravo il Vado a non mollare la presa e rientrare in partita con Lischetti al 78'. Nel finale il gol del giovane Gabellini ha chiuso i conti, quando il cronometro segnava l'88'.

Diversi gli ex interisti in campo nei granata. Biraghi e Casadei sono scesi in campo dal primo minuto, giocando rispettivamente 72 e 79 minuti. Subentrato dalla panchina invece Oristanio, al 62', proprio per Kulenovic. Cresce intanto la curiosità per la squadra di Pastorino, che esordirà in Coppa Italia contro l'Under 23 nerazzurra, prima di iniziare la sua avventura nel girone B di Serie C.