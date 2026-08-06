La UEFA non cambia la sua posizione neanche dopo la retromarcia, con tanto di scuse, di Gianni Infantino rispetto al progetto di vendere quote di minoranza delle principali competizioni FIFA a investitori privati. In una nota affidata a Sky News, l'organo di governo del calcio europeo ha spiegato di non voler ritirare la minaccia di boicottare le competizioni FIFA perché è venuta a mancare la fiducia nel numero uno del calcio mondiale: "Le associazioni della UEFA sono state molto chiare sulle condizioni legate alla non partecipazione alle competizioni FIFA: In primo luogo, le proposte di svendita delle principali competizioni dovevano essere ritirate e, in secondo luogo, dovevano essere fornite garanzie che tentativi di deturpare il calcio in questo modo non si ripeteranno mai più - si legge -. Queste condizioni non sono state soddisfatte. Inoltre, la UEFA ha chiarito in modo inequivocabile nella sua dichiarazione di sabato di aver perso fiducia nella presidenza di Gianni Infantino. Tale posizione rimane invariata. L'annuncio di ieri, secondo cui alcune persone impiegate dal presidente della FIFA (e le cui carriere dipendono dal suo favore) sono d'accordo con lui, non cambia nulla".