Dopo Cristian Romero, anche Moussa Diaby perde quota in ottica mercato nerazzurro. L'esterno francese, infatti, sembra essere molto vicino al ritorno in Bundesliga, al Bayer Leverkusen, al punto che rimarrebbe solo un ultimo ostacolo per la fumata bianca. Secondo quanto riportato da Bild, è stato raggiunto un accordo tra i rappresentanti del giocatore e il Bayer Leverkusen. Se l'affare andrà in porto, Diaby firmerà un contratto fino al 2031. Il quotidiano sportivo tedesco riferisce che il francese percepirà uno stipendio di 6 milioni di euro all'anno, più bonus.

Ultimo dettaglio

È in fase di conclusione anche un accordo tra il Bayer Leverkusen e l'attuale squadra di Diaby, l'Al Ittihad. Si prevede che le trattative si concludano con un trasferimento per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Dato che Diaby guadagna oltre 10 milioni di euro netti a stagione in Arabia Saudita, l'eventuale indennità di fine rapporto per l'esterno deve ancora essere definita. L'Inter segue l'esterno dallo scorso gennaio e l'avrebbe ripreso in considerazione solo se gli arabi avessero accettato uno tra Kristjan Asllani e Benjamin Pavard come contropartita.