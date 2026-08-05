Tra i nomi che l'Inter segue per l'out di destra c'è anche quello di Moussa Diaby. Una pista complicata per costi, alti, e concorrenza, oltreché per il solito problema riguardo le uscite che impedisce anche l'affondo per Romero. Secondo quanto riporta la testata araba Slaati, però, anche il tecnico dell'Al-Ittihad Jens Wissing avrebbe chiesto di rimandare di qualche giorno il trasferimento.

Che sia l'Inter o il Bayer Leverkusen ad aggiudicarsi il francese in questo momento cambia poco. Wissing e i suoi sfideranno martedì prossimo l'Al-Jazira nei preliminari di AFC Champions League Elite, la massima competizione continentale. La trasferta negli Emirati Arabi si prospetta particolarmente delicata e importante, visto che una vittoria consentirebbe l'accesso al torneo per club più importante dell'Asia. Wissing vorrebbe poter schierare la miglior formazione possibile nella gara secca contro la squadra emiratina: questa includerebbe anche Diaby.