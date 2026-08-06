Nella giornata di oggi, la Federazione Calcistica uruguaiana ha annunciato di aver affidato la guida della Nazionale Under 20 e della Nazionale maggiore della Celeste a Diego Forlan, ex attaccante con un passato anche all'Inter.

"Forlán torna dove ha lasciato un segno indelebile. Modello, icona ed emblema di una generazione indimenticabile, il miglior giocatore del Mondiale Sudafrica 2010 torna a mettere a disposizione la sua esperienza, la sua leadership e la sua profonda conoscenza del calcio internazionale in veste di allenatore", si legge nella nota ufficiale della AUF.

Il nuovo selezionatore inizierà subito a lavorare con la squadra Under 20, avviando un progetto volto a sviluppare i giovani talenti, supportarne la crescita e consolidare il loro percorso verso la Nazionale maggiore. Sarà affiancato da Santiago Espasandín e Diego Pérez come assistenti allenatori, Marco Mansulino come preparatore atletico, Ignacio Bordad come allenatore dei portieri e Gabriel Skrilec come video analista. Forlan esordirà ufficialmente durante la finestra internazionale di settembre-ottobre, quando l'Uruguay disputerà le amichevoli FIFA.