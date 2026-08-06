Paolo Condò dedica il suo editoriale sul Corriere della Sera alle amichevoli che hanno visto impegnate ieri Milan e Inter a Perth, oltre che la Juventus contro il Chelsea. Secondo il giornalista, al weekend dell'11 ottobre comincerà la parte "seria" della stagione, senza mercato, scorie post-Mondialie. quant'altro, ma per allora saranno già stati in palio 15 punti in campionato e 3 nelle coppe europee.

"È per questo - prosegue - che Inter-Milan e Juve-Chelsea di ieri, amichevoli di gran nome ma vaghe e lontane come da costume estivo, contenevano elementi di interesse. Perché anche se di nuovo abbiamo visto go minuti di Celik nella Juve, 45 di Stankovic e 20 di Provedel nell'Inter e 27 di Goncalo Ramos nel Milan poco più di niente, quindi ci si è fatti una prima idea sulle forze che dovranno supplire (come ha detto Chivu, utilizzare Lautaro e Thuram nel match del 22 agosto quando a oggi sono ancora in vacanza sarebbe rischioso) e sui temi in ballo all'interno delle rose".

"Ha giocato bene anche Pavard, che guadagna troppo per essere la seconda riserva nel ruolo - oggi lo è - ma stenta a trovare un amatore che liberi l'Inter dal fardello del suo ingaggio: se lo stallo prosegue, finirà per restare". Condò sottolinea anche "la verve di Matteo Lavelli, attaccante interista del 2006".