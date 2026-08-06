Così come accaduto prima xdel derby di ieri all'Optus Stadium, l'entusiasmo nerazzurro a Perth non si è placato neanche dopo la partita, come si evince dal nuovo Meet & Greet che ha visto protagonisti il Vice Presidente Javier Zanetti e Christian Vieri, ancora una volta accolti con grande calore dai tifosi.
All’evento hanno partecipato numerosi soci degli Inter Club australiani – provenienti dai quattro club presenti sul territorio – insieme a una rappresentanza arrivata dall’Indonesia, a testimonianza di una passione che unisce culture e Paesi diversi sotto un’unica bandiera nerazzurra.
Tra foto, autografi e saluti, si è vissuto un nuovo momento di interismo collettivo: un’occasione per condividere ricordi, emozioni e il legame profondo con i colori dell’Inter, in un clima di entusiasmo e partecipazione che continua a caratterizzare le giornate della tournée.
L’attenzione è ora rivolta al prossimo impegno contro la Juventus, altro appuntamento di prestigio dell’Internazionale Summer Tour. Ad anticipare la sfida, un momento particolarmente atteso dai tifosi: nella giornata di venerdì la squadra sosterrà un allenamento a porte aperte all’Optus Stadium, in programma alle ore 16:30 (ora locale), offrendo a tutti gli interisti presenti a Perth l’opportunità di far sentire da vicino il proprio sostegno alla squadra.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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