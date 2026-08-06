L'Atletico Madrid è definitivamente in corsa per strappare Cristian Romero all'Inter. Come spiega oggi Tuttosport, una volta perfezionata la cessione di Molina alla Roma per 13 milioni più 4 di bonus e con Ruggeri diretto all'Aston Villa per 18 milioni più 6 di bonus, l'intero ricavato verrà girato al Tottenham per un'offerta da 30 milioni più bonus, in modo da avvicinarsi ai 40 richiesti dagli Spurs.

Probabilmente i colchoneros dovranno alzare l'offerta ancora, sia sulla parte fissa che sulla natura dei bonus. Hanno però dalla loro la preferenza del giocatore: meglio la Spagna che il ritorno in Italia, secondo Romero, che continua a chiedere 6 milioni a stagione (l'Atletico ne offre 5,5 l'anno per un quadriennale).

E l'Inter? Romero piace a Chivu, ma non arriverà se prima non sarà ceduto Pavard, che sta piacendo all'allenatore per abnegazione e prestazioni, ma continua ad essere sul mercato con una quotazione da 12-15 milioni di euro.