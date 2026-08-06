Prima che i costi si rivelassero eccessivi, l'Inter ha seguito a lungo la pista che portava a Djed Spence, assolutamente disponibile al ritorno in Italia dopo la fugace esperienza al Genoa. Ora l'esterno, che ha fatto benissimo al Mondiale con la Nazionale inglese, potrebbe cambiare maglia rimanendo nel proprio Paese. Secondo The Sun, il Liverpool sarebbe interessato a investire sul 25enne ex Middlesbrough, che troverebbe poco spazio con il Tottenham anche in questa stagione e sarebbe disposto a un trasferimento.

La cifra chiesta dagli Spurs è 35 milioni di sterline, oltre 40 milioni di euro. Cifra che, come sottolineato, ha convinto l'Inter ha mollare la presa sul laterale, in grado di agire su entrambe le fasce.