Nonostante la capacità del Liverpool di recuperare ingenti somme di denaro dalla cessione di giocatori considerati ai margini della rosa, la sua strategia più ampia in merito ai contratti in scadenza si è rivelata molto costosa, come evidenzia il Daily Mirror. Sebbene i Reds siano riusciti a ottenere 10 milioni di sterline dal Real Madrid per Trent Alexander-Arnold, approfittando della fretta del club madrileno di tesserarlo prima della Coppa del Mondo per club, le loro cessioni di alto profilo raccontano una storia ben più amara. Sotto la guida di Arne Slot, Andy Robertson, Ibrahima Konate e Mohamed Salah - che ha concordato di comune accordo di rescindere l'ultimo anno di contratto - hanno tutti lasciato il club a parametro zero quest'estate. Le partenze di questi tre giocatori avrebbero potuto fruttare un bel gruzzolo se i Reds avessero imparato la lezione dalle cessioni a parametro zero di Roberto Firmino, Georginio Wijnaldum ed Emre Can avvenute in passato.

Lo schema potrebbe ripetersi, con ben 10 giocatori della prima squadra pronti a partire a parametro zero la prossima estate, a meno che non vengano raggiunti accordi per il rinnovo dei contratti. Virgil van Dijk , Alisson Becker, Curtis Jones, Harvey Elliott, Joe Gomez, Wataru Endo, Kostas Tsimikas, Stefan Bajcetic, Calvin Ramsay e Harvey Davies potrebbero tutti disputare la loro ultima stagione ad Anfield. Nello specifico, sottolinea il tabloid, il futuro di Curtis Jones è stato un argomento di discussione ricorrente quest'estate, con l'Inter che ha ripetutamente cercato di ingaggiare il centrocampista venticinquenne. Dopo un'offerta di 21 milioni di sterline respinta, i campioni d'Italia si sono rivolti al Liverpool per un'operazione da 30 milioni di sterline.

Chissà se di fronte all'evidenza il Liverpool abbasserà un po' le sue pretese...