Dopo il pari con il Manchester City, un altro 1-1 per l'Inter, stavolta contro il Milan a Perth (pari rossonero nel finale arrivato su rigore inventato). I nerazzurri continuano a offrire buoni spunti a livello di campo, nonostante le tante assenze e il ritardo di condizione di alcuni elementi apicali.

Ma per Chivu non solo messaggi positivi: l'assenza di un esterno è evidente, così come la necessità di disfarsi degli esuberi per far posto a forze fresce. Urge il mercato...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 06 agosto 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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