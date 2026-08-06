All'indomani del derby pareggiato 1-1 contro il Milan, all'Optus Stadium di Perth, l'Inter è scesa in campo nella mattinata australiana, al Perth Rectangular Stadium, per il primo allenamento in preparazione alla sfida contro la Juve, in programma sabato, con kick-off alle 13 italiane.

A proposito del secondo impegno in pochi giorni, ieri Hakan Calhanoglu si era espresso così: "Stiamo lavorando molto duramente, siamo tutti un po' stanchi ma l'importante è dare il massimo e mettere benzina nelle gambe - le parole del centrocampista turco -. Dobbiamo guardare avanti, anche la prossima partita (contro la Juve, ndr) sarà dura. Sarà importante iniziare bene il campionato".