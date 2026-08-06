All'indomani del derby pareggiato 1-1 contro il Milan, all'Optus Stadium di Perth, l'Inter è scesa in campo nella mattinata australiana, al Perth Rectangular Stadium, per il primo allenamento in preparazione alla sfida contro la Juve, in programma sabato, con kick-off alle 13 italiane. 

A proposito del secondo impegno in pochi giorni, ieri Hakan Calhanoglu si era espresso così: "Stiamo lavorando molto duramente, siamo tutti un po' stanchi ma l'importante è dare il massimo e mettere benzina nelle gambe - le parole del centrocampista turco -. Dobbiamo guardare avanti, anche la prossima partita (contro la Juve, ndr) sarà dura. Sarà importante iniziare bene il campionato".

Sezione: News / Data: Gio 06 agosto 2026 alle 12:12
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.