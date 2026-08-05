Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole giocata quest'oggi. Focus sul pubblico caloroso di Napoli: "Io l'ho detto dal primo giorno che la passione che ci mettono i nostri tifosi la vedi in poche città. Sicuramente siamo fortunati ad averli. L'ho detto anche alla festa dei cento anni: non si può non innamorarsi di Napoli quando vedi così tanta passione da parte della gente. Quindi siamo contenti di essere qui, siamo contenti quando affrontiamo le partite la domenica perché i nostri tifosi sono sempre presenti", le parole riprese da TuttoNapoli.