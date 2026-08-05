Ivan Perisic da settimane si offre all'Inter. Oggi è arrivata un'ulteriore conferma: il giocatore vorrebbe tornare a giocare per i nerazzurri, come già era emerso nel mercato invernale. Secondo quanto riporta però la testata olandese ED, il PSV non sarebbe disposto a lasciar andare così facilmente l'esterno croato.

Il PSV alza il muro. E Perisic ha una clausola "speciale" nel contratto

Secondo quanto filtra, l'idea del PSV è quella di puntare ancora su Perisic, nonostante l'arrivo di Kostic. L'ex Inter e Bayern Monaco ha un contratto valido fino alla fine della stagione 2026/2027 e la squadra di Eindhoven vorrebbe che il giocatore lo rispettasse. Difficile quindi l'addio a zero, anzi. Il club olandese punta, in caso di cessione, a raccogliere "diversi milioni di euro".

C'è un'altra notizia. Nel suddetto contratto, Perisic e il suo entourage hanno fatto inserire una clausola speciale, che riduce il costo dell'operazione per una sola squadra: il Barcellona. I Blaugrana potrebbero quindi mettere le mani sul croato a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza, anche se ovviamente, a oggi, resta uno scenario ipotetico che molto difficilmente si verificherà.