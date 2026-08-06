L'Asociación del Fútbol Argentino ha dichiarato ufficialmente il 15 luglio come 'Día de las Selecciones Nacionales' per celebrare lo storico trionfo della Seleccion sull'Inghilterra, nella semifinale del Mondiale del 2026. Una rimonta esaltante firmata nel finale di partita dai gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez dopo il momentaneo vantaggio dei Tre Leoni firmato da Anthony Gordon.

"Durante la riunione del Comitato Esecutivo tenutasi presso il centro sportivo di Ezeiza, è stato approvato all'unanimità che, d'ora in poi, il 15 luglio sarà la Giornata delle Nazionali di Calcio - si legge nel comunicato diramato dall'AFA -.

La data è stata scelta per commemorare la grande e storica vittoria dell'Albiceleste (la nazionale argentina) contro l'Inghilterra nella semifinale dei Mondiali del 2016. La squadra, guidata da Lionel Scaloni, era in svantaggio di un solo gol, ma grazie alle reti di Enzo Fernández e Lautaro Martínez, riuscì a ribaltare il risultato, mandando in delirio l'intero Paese.

Ma l'omaggio non è rivolto solo a questo traguardo raggiunto dalla nazionale maggiore. Il riconoscimento, naturalmente, è anche per ciascuna delle squadre nazionali (giovanili, maschili e femminili, futsal, beach soccer e calcio a 5), ​​che si allenano quotidianamente presso il centro sportivo Lionel Andrés Messi con la speranza, la gioia e la responsabilità di difendere i colori bianco-azzurri".