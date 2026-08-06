Il Corriere della Sera dedica spazio al mercato delle italiane con un accenno a quelli che sono gli obiettivi dell'Inter. Come riporta il quotidiano, è Cristian Romero uno dei target che in via della Liberazione vorrebbero centrare.

"Che sia lui il preferito per la difesa nerazzurra non è un mistero - si legge - L'accordo con il club di De Zerbi è stato già trovato sulla base di una cifra tra i 35 e i 40 milioni. La richiesta per l'ingaggio è alta. L'Inter deve decidere se affondare il colpo o aspettare l'uscita di Pavard. Ma si sa, il calciomercato lascia poco spazio ai tentennamenti. E, sfruttando queste riflessioni milanesi, l'Atletico Madrid si è inserito con forza nella corsa al centrale e prepara l'affondo decisivo. Il Cholo lo vuole e il pericolo che il suo futuro sia in Spagna è concreto".