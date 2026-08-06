L'agente di Sebastiano Esposito, Mario Giuffredi, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoCagliari.net e ha risposto alle parole pronunciate dall'amministratore delegato e direttore generale del Cagliari Stefano Melis a proposito del suo assistito: "Non conosco Stefano Melis, non è mai stato presente alle trattative - ha esordito Giuffredi -. Si dovrebbe vergognare di aver usato il termine 'estorsione'. Probabilmente le persone che estorcono le conosce lui più di me. Io se oggi sono quello che sono lo devo al lavoro ed alla serietà, ergo dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di parlare di me. Nel nostro mondo non c'è spazio per la parola 'estorsione'.
Giulini dovrebbe prendere provvedimenti nei confronti del suo dirigente - ha aggiunto -. Tra l'altro lo stesso presidente mi ha chiamato prima di trattare dicendomi di fare finta di rinnovare il contratto del ragazzo senza dire nulla a Catte ed Accardi. Il certificato medico? Al ragazzo sono stati prescritti 10 giorni a causa dello stress a seguito di una visita con uno psicologo. Come si può sostenere che lo stesso certificato sia imbarazzante? Il signor Melis non è un medico, come può definire un certificato medico imbarazzante? Domani provvederò a presentare denuncia presso le autorità competenti nei riguardi del Sig.Melis che dovrebbe essere un direttore generale, ma di fatto fa 'signor sì' al suo presidente".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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