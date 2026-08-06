La Repubblica offre oggi un quadro della situazione in casa Inter tra quanto emerso nell'amichevole disputata ieri contro il Milan e le questioni di mercato ancora aperte, legate soprattutto a una serie di uscite che non si stanno materializzando.

Alcuni elementi tra chi rimarrà, vedi Bisseck, in compenso sembrano già in palla. "Il tedesco - si legge - ha giocato al centro della difesa, ruolo in cui è sempre più convincente. Non ha demeritato Pavard, che resta in uscita. Lui, Asllani e Frattesi, esuberi che rallentano le operazioni in entrata: l’Inter vuole Romero ma non può affondare il colpo, e può pagare l’inserimento dell’Atletico Madrid. Risposte incoraggianti sono (di nuovo) arrivate da Diouf sulla corsia destra e da Stankovic. In ritardo Esposito e Bonny, a cui sarà affidato l’attacco nella prima di campionato contro il Monza: Chivu li difende, ma devono entrare rapidamente in condizione".