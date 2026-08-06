Nonostante siano solo amichevoli, su Tuttosport sono già presenti pagelle e giudizi riguardo alla partita di ieri tra Milan e Inter. Doppia sufficienza per i due portieri, Martinez e Provedel. Bene i tre titolari in difesa: 6,5 a Pavard e Bastoni, 7 a Bisseck che fa bene da perno centrale e braccetto. Tra i subentrati sufficienza a Carlos Augusto (promosso perché il rigore è generosissimo) e 6,5 a Bovio, a cui non tremano i polsi pur entrando quando il Milan spinge.

A centrocampo 6,5 a Diouf e 5,5 a Luis Henrique, a marcare nuovamente la differenza che si nota tra i due in campo a destra. "Siamo sempre qui ad aspettare un guizzo, un’illuminazione, una giocata che ce lo faccia ricordare in positivo...", si legge del brasiliano. Voto 6,5 anche a Barella e 5,5 a Frattesi. Sufficienza per Stankovic, Mkhitaryan, Zielinski e Calhanoglu, ma il migliore è ancora Dimarco (7): "Il derby è per interisti veri, lui lo è e dimostra di essere ancora una volta uno dei più in palla in questo pre campionato interista". Voto 6 anche a Maye.

In attacco solo Lavelli si distingue con un 6,5, poi 5,5 a Esposito, Bonny e Iddrissou. Sufficienza per Chivu: l’Inter non vince, però a tratti si vede già la squadra ammirata lo scorso anno.