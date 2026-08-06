Più di cinquanta club europei hanno contattato l'EFC, l'European Football Clubs, per esprimere la loro preoccupazione per il fatto di non aver ancora ricevuto la loro quota dei 250 milioni di dollari di fondi di solidarietà promessi dalla FIFA per il Mondiale per Club 2025. Lo scrive iI Times, riferendo che l'organo di governo del calcio guidato da Gianni Infantino ha fatto sapere che stanno "continuando le discussioni in merito alla distribuzione" di questo montepremi.

La FIFA non avrebbe ancora fornito all'EFC una spiegazione per il ritardo dei pagamenti, nonostante le squadre partecipanti, Inter compresa, abbiano già ricevuto i loro assegni.