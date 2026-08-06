Dopo l'amichevole persa 1-0 contro la Juventus, Xabi Alonso ha tessuto le lodi di Marco Palestra, oggi un giocatore del Chelsea ma fino a poche settimane fa al centro di una lunga trattativa con l'Inter, ormai convinta di averlo in pugno prima del contropiede dei Blues: "Marco di sicuro sta avendo un grande impatto. Si vede la sua potenza, corre su e giù senza sosta. Ha una resistenza incredibile, non è vero? Ma anche qualità nell'ultimo terzo di campo, quindi siamo impressionati da lui. Sono contento che faccia parte della rosa e che offra soluzioni. Si tratta di un giocatore versatile, sarà molto interessante lavorare con lui".