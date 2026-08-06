Solito appuntamento con gli aggiornamenti di mercato dell'Inter per Sportmediaset, nel tg delle 13. Il focus stavolta è su Curtis Jones, esplicita richiesta di Cristian Chivu per il centrocampo, in uscita dal Liverpool che però chiede almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra che per i nerazzurri potrebbe arrivare dal budget stanziato inizialmente per Cristian Romero, sempre più vicino all'Atletico Madrid. L'Inter ibfatti aveva un accordo con il Tottenham ma non ancora con il difensore, e avrebbe proseguito la trattativa solo in caso di partenza di Benjamin Pavard, non concretizzatasi. Per questa ragione l'entourage di Romero ha continuato i dialoghi con l'Atletico Madrid.

Cristian Chivu, dunque, oltre a un esterno ed eventualmente un altro difensore centrale (ovviamente tutto ruota intorno a Pavard), non si aspetta l'arrivo di un centrocampista qualsiasi, bensì solo Jones, indicato come profilo ideale per alzare il livello di una mediana già oggi importante.