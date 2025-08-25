Soltanto oggi Chivu scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, sia per quanto riguarda il ruolo di regista che per la composizione della panchina.

Per quanto riguarda il primo punto, Barella e Sucic si contendono il posto dello squalificato Calhanoglu: giocheranno entrambi, da capire chi agirà sulle mattonelle del turco. Per la panchina, invece, da capire le condizioni di Frattesi e Carlos Augusto, i due nerazzurri tornati a lavorare in gruppo soltanto venerdì. E occhio all’uso a partita in corso dell’ultimo arrivato Diouf: potrebbe esordire già oggi. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.