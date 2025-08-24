È stata una telenovela. Non è durata tanto, ma comunque Victor Boniface, dopo aver svolto le visite mediche con il Milan, non giocherà nei rossoneri in questa stagione. Il calciatore nigeriano non l'ha presa bene e sui social ha sfogato la propria frustrazione con un post dove se la prende con tutti: "Pagliacci ovunque", ha scritto.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 23:30
Autore: Niccolò Anfosso
