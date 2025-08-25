L'Inter cambia, magari poco, ma non cambia certamente capitano. Al centro dell'attacco, a guidare la squadra, anche quest'anno ci sarà Lautaro Martinez, la costante degli ultimi anni nerazzurri.

Come conferma il Corsport, stasera il Toro guiderà l'attacco assieme a Thuram: lui ha già incornato l'altro Toro, quello granata, per 5 volte in 13 partite. "Rispetto all'estate scorsa ha avuto un avvicinamento più lineare ai nuovi impegni con l’Inter, senza disputare la Coppa America e senza la necessità di tagliarsi le vacanze - si legge -. Stavolta ha ricaricato le pile come si deve, smaltendo in vacanza anche la delusione del Mondiale per club a cui aveva fatto seguito uno sfogo rumoroso a Charlotte per scuotere tutto il gruppo, in una complicata fase di transizione con il cambio della guida tecnica e il contraccolpo legato alla finale di Champions a Monaco".

Batterie di nuovo cariche e tanta voglia di aprire un nuovo capitolo in nerazzurro dopo le delusioni cocenti della stagione passata.