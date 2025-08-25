Finalmente si gioca. Dopo tante chiacchiere, si torna in campo. Come ha detto ieri Chivu in conferenza stampa: "Non vedevo l'ora che il campionato cominciasse". E noi con lui. Un'estate vissuta tra il ricordo delle delusioni cocenti della passata stagione e le tantissime voci di mercato post Mondiale per Club. Ora il campo, giudice unico e supremo.

QUI INTER – Chivu è al suo secondo esordio, considerando appunto la parentesi americana. Stavolta il tecnico romeno debutterà in Serie A da allenatore dell'Inter e la voglia di fare bene fin dal principio è palpabile. Il mercato non ha regalato (finora) l'uomo offensivo che era stato individuato in Lookman e oggi non ci sarà neppure lo squalificato Esposito (appiedato al pari di Calhanoglu), ma la sensazione è che la Thu-La sia tornata in totale sintonia e che Bonny possa già rappresentare un'alternativa più che valida. Per il resto, si rivedranno gli stessi protagonisti dell'ultima stagione, con l'unica novità di Sucicm in ballottaggio con Barella per agire da regista. Recuperato Frattesi, in panchina anche l'ultimo arrivato Diouf.

QUI TORINO – Anche per i granata c'è un nuovo allenatore: in panchina Baroni, l'uomo che con la sua Lazio, di fatto, ha strappato lo scudetto ai nerazzurri con quel rigore di Pedro alla 37^ giornata dello scorso torneo. Si va verso il 4-3-3 con qualche ballottaggio: Pedersen in vantaggio sull'ex Lazaro e Simeone potrebbe essere preferito ad Adams. Non ci sarà Asllani, appena arrivato in prestito proprio dall'Inter. Indisponibili anche Schuurs, Ismajli e Savva.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Diouf, Frattesi, Bonny.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: Calhanoglu (1), Esposito (1).

Indisponibili: nessuno.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic.

Panchina: Paleari, Popa, Sazonov, Masina, Lazaro, Dembelé, Balcot, Tameze, Anjorin, Njie, Aboukhlal, Perciun, Adams, Zapata.

Allenatore: Baroni.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Asllani, Schuurs, Savva, Ismajli.

ARBITRO: La Penna.

Assistenti: Dei Giudici e Cavallina.

Quarto ufficiale: Crezzini.

Var: Paterna

Avar: Chiffi.

