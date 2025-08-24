Dall'Atalanta all'Udinese, un gol segnato ad ogni avversario in campionato prima di dare il via alla stagione 2025/2026. L'Inter ha diffuso sui social un video per prepararsi nel migliore dei modi alla nuova Serie A, ripescando alcune delle reti più iconiche della storia nerazzurra. 

Dom 24 agosto 2025
Autore: Raffaele Caruso
