La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: “Tocca a Chivu, trappola Toro. L’Inter deve rispondere al Napoli. Ecco chi può spaccare la partita".

Spazio anche alle vittoria della Juventus e del Como, mentre l’Atalanta si è fatta frenare 1-1 dal Pisa.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 01:06
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
