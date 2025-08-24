Il Tottenham non molla Nico Paz, ma è costretto a incassare un altro rifiuto pesante. Come riportato da Fabrizio Romano, gli inglesi hanno presentato al Como un'offerta da 70 milioni di euro per il centrocampista seguito a lungo dall'Inter. No secco del club lariano e del calciatore, che intende continuare la propria crescita nel suo attuale club per poi proiettarsi verso un futuro al Real Madrid.

Come noto, il Real mantiene il controllo sul calciatore, facendo sapere che avrebbe eguagliato qualsiasi proposta per il talento classe 2004. Nel 2026 il calciatore tornerà a Madrid, con il Como che verrà ricompensato per la crescita del calciatore.