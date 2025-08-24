Il Tottenham non molla Nico Paz, ma è costretto a incassare un altro rifiuto pesante. Come riportato da Fabrizio Romano, gli inglesi hanno presentato al Como un'offerta da 70 milioni di euro per il centrocampista seguito a lungo dall'Inter. No secco del club lariano e del calciatore, che intende continuare la propria crescita nel suo attuale club per poi proiettarsi verso un futuro al Real Madrid.
Come noto, il Real mantiene il controllo sul calciatore, facendo sapere che avrebbe eguagliato qualsiasi proposta per il talento classe 2004. Nel 2026 il calciatore tornerà a Madrid, con il Como che verrà ricompensato per la crescita del calciatore.
Sezione: Focus / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 23:15
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Festa (Il Sole 24 Ore): "I fondi di private equity non sono adatti al calcio. Inter e Milan devono sperare..."
"Non per colpa nostra": Chivu spiega il cambio di strategia dell'Inter sul mercato dopo il no per Lookman
Taremi, PSV disposto a pagare gran parte dello stipendio. La chiave potrebbe essere... la Champions League
