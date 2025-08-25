Finalmente il campo. Dopo la parentesi americana del Mondiale e il mese di preparazione, l'Inter di Chivu esordisce anche in Serie A ospitando stasera il Torino a San Siro.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, sarà rivoluzione, ma dolce: "Si riparte dal 3-5-2 inzaghiano, conservando tutte le vecchie certezze di Simone, dal trio difensivo agli esterni fino alla ThuLa, ma con maggiore verticalità e pressing offensivo. Dovrà essere un’epoca coraggiosa, e per questo rischiosa, subito con un nuovo centrocampista al posto di Calha squalificato. San Siro nerazzurro sarà pieno ma anestetizzato, con una curva mugugnante che potrebbe svuotarsi a gara in corso, ma scoprirà comunque Petar Sucic, l’ennesimo croato di una lunga storia".

L'ex Dinamo Zagabria come Luis Henrique, Bonny, Diouf e Pio Esposito: un mercato per l'oggi ma soprattutto per il domani. "Il francese ha stupito per i suoi parametri fisici e potrebbe essere schierato nell’ultima mezzora. Alla lunga, proprio con lui e Sucic, il centrocampo interista è destinato a una profonda trasformazione genetica", assicura la rosea.

