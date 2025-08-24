Inizia bene il campionato della Juventus: i bianconeri regolano 2-0 il Parma. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, nella ripresa il Parma ha una grande chance, ma a passare in vantaggio è la Juve con il primo gol in  di Jonathan David, bravo a depositare in rete il cross teso di Yildiz. Cambiaso si fa espellere per una manata (dovrebbe saltare l'Inter, dopo il rosso diretto, ndr), poi Vlahovic chiude i conti a porta vuota.

L'Atalanta non va oltre il pari contro il Pisa: toscani avanti complice l'autogol di Hien, nella ripresa Scamacca timbra il gol del pari e colpisce una traversa. Ottimo inizio per i toscani guidati da Gilardino.

Sezione: News / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 22:45
Autore: Niccolò Anfosso
