Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Show’, l’ex attaccante Paolo Di Canio commenta così il momento dell’Inter e si proietta verso l’esordio ufficiale di domani contro il Torino:

“Ieri mi è sembrato chiaro nel comunicare, non è Fabregas, è un pragmatico. Con questa squadra ha un vantaggio, conosce l’ambiente, ha pedigree importante da ex calciatore. Sicuramente sarà protetto da tutti i punti di vista, ma credo che abbia le idee chiare, anche l’idea di andare su Lookman e poi tornare indietro”.