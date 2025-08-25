Sarà Barella e non Sucic - secondo il Corriere dello Sport - ad agire davanti la difesa al posto dello squalificato Calhanoglu. Per il resto, tutti i nuovi partiranno dalla panchina: sperano in un impiego a gara in corso i vari Luis Henrique, Bonny e Diouf (da capire se sarà convocato). Out l'altro "nuovo", Pio Esposito, anche lui appiedato dal giudice sportivo.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.