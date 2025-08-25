INTER-TORINO 2-0

MARCATORE: Bastoni 18', Thuram 36'

47' - Duplice fischio di La Penna, le squadre vanno negli spogliatoi.

45'+1' - Errore di Dimarco che lancia lo sprint di Ngonge, il cui sinistro è troppo centrale e viene bloccato da Sommer!

45' - SUCIC! Ancora un destro da fuori area del croato sugli sviluppi di un corner, Israel deve respingere!

44' - ACERBI! Colpo di testa ben indirizzato del difensore, Israel si supera con un colpo di reni!

43' - SUCIC! Thuram lavora un pallone al limite dell'area, lo serve dietro al croato che spara in corsa: pallone forte ma centrale, Israel para in due tempi!

41' - Decisione inspiegabile di La Penna che inverte un fallo di Biraghi su Thuram al limite dell'area fischiando a favore dei granata.

IL GOL DI THURAM: Gran palla no look di Sucic che pesca il francese in area, diagonale di destro e pallone nell'angolino!

36' - GOOOOOL DI THURAAAAAAAAAM!!!!!!

31' - Dimarco chiude in corner un'altra iniziativa di Ngonge. Sul corner uscita non perfetta di Sommer, Pavard allontana.

28' - Applausi anche per Sucic, che con due interventi energici ma puliti rimedia a due errori a centrocampo della squadra.

27' - Ovazione del pubblico per Lautaro che in scivolata va a guadagnarsi una rimessa in zona offensiva!

23' - Bella palla a sinistra per Mkhitaryan che la mette subito in mezzo per Bastoni, ma Coco capisce tutto e spazza via!

IL GOL DI BASTONI: Corner da sinistra di Barella e anticipo sul primo palo del difensore che manda il pallone in buca d'angolo opposta!

18' - GOOOOL DI BASTONIIIII! Colpo di tesa vincente!

16' - SUCIC! Il croato calcia da fuori area dopo aver ricevuto da Thuram: pallone forte ma alto!

15' - Torino ancora pericolooso con una discesa di Ngonge che semina il panico nell'area nerazzurra. Pallone sul fondo.

14' - LAUTARO! L'argentino colpisce malissimo dal limite dell'area dopo una bella iniziativa di Sucic! Pallone sul fondo senza deviazioni.

6' - Appoggio impreciso di Dimarco per Bastoni e ripartenza insidiosa del Torino, che in un modo o nell'altro la difesa nerazzurra sbroglia.

5' - Retropassaggio un po' corto che costringe Israel e rinviare in avanti prima che arrivi Lautaro!

3' - Si leva al cielo, partendo dal secondo anello verde, il coro 'Giro l'Italia per te'.

1' - THURAM! Bel cross da sinistra di Dimarco e il francese prova a indirizzare verso la porta ma schiaccia debolmente e manda alto!

--------------

20.45 - PARTITI! Primo pallone per i nerazzurri.

20.44 - Ecco il momento della lettura delle formazioni, il colpo d'occhio del Meazza è significativo.

20.42 - Riecco i giocatori di Inter e Torino tornare sul rettangolo di gioco al seguito del direttore di gara La Penna, pronte per iniziare il loro campionato.

20.30 - Anche il Torino termina il proprio riscaldamento e torna negli spogliatoi.

20.28 - L'Inter lascia in campo per rientrare negli spogliatoi.

20.17 - Interviene al microfono di Mirko Mengozzi la calciatrice Irene Santi, che sponsorizza la nuova stagione dell'Inter Women e invita i tifosi ad andare allo stadio. Intanto prosegue il riempimento del Meazza.

20.08 - Adesso è il turno del Torino, accolto da qualche fischio, fare il proprio ingresso in campo per il riscaldamento.

20.03 - Sulle note di Fatboy Slim entrano in campo i giocatori dell'Inter. Nel frattempo lo stadio inizia a riempirsi un po' alla volta.

Il momento è finalmente arrivato. Dopo la fase di preparazione, le amichevoli estive e le voci di mercato che ancora continueranno per una settimana, finalmente inizia ufficialmente la stagione 2025/26 dell'Inter targata Cristian Chivu. Di fronte ai nerazzurri, nella partita che chiude la prima giornata di Serie A in questo Monday Night, il Torino di Marco Baroni, anch'esso rinnovato e con l'ambizione di recitare un ruolo da protagonista. Intanto, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, pronte a esibirsi dentro un Meazza che registra praticamente il tutto esaurito, agli ordini di Federico La Penna e della sua squadra arbitrale:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3): 81 Israel; 19 Lazaro, 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 22 Casadei, 6 Ilkhan, 66 Gineitis; 26 Ngonge, 18 Simeone, 10 Vlasic. A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Dei Giudici-Cavallina.

Quarto ufficiale: Crezzini.

VAR: Paterna.

Assistente VAR: Chiffi.