Francesca Quazzico, difensore della Ternana Women, ha presentato la sfida in programma domenica alle 12.30 al Moreno Giubotti contro l'Inter Women.

"L'Inter è una buona squadra, nonostante le due ultime sconfitte - le sue parole riportate da Sporterni.it -. Sappiamo che ha molta qualità e lotta per rimanere ai vertici del campionato, ma sicuramente da parte nostra non mancherà la voglia e la determinazione per cercare di portare a casa qualche punto. Rispetto all'anno scorso siamo molto più consapevoli del campionato e di quello che ci aspetta. Siamo cresciute tanto, ma possiamo ancora migliorare molto”