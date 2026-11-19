Cristian Chivu può finalmente contare sui tre acquisti da Premier League, visti fin qui a scarto ridottisismo. Con un'agenda piena di impegni, che si traduce in 9 partite in un mese, è un sollievo per l'allenatore averli tutti a disposizione. Ne parla Sportmediaset. La difesa recupera John Stones, in campo solo 144 minuti per 4 presenze complessive tra Serie A e Champions, fino al problema tendineo. L'ex Manchester City potrebbe essere testato a Bergamo per fargli accumulare minuti. Ad ogni modo, se manifestasse ulteriori problemi fisici la società potrebbe orientarsi sull'acquisto del danese Oliver Provstgaard della Lazio, per rafforzare un reparto che ha mostrato qualche debolezza.

Ready to go

Curtis Jones, dopo 5 presenze e 242 minuti giocati, è fuori dal 19 settembre per un problema agli adduttori. Anche per lui è in programma un inserimento graduale. Djed Spence ha invece iniziato tardi ma ha saputo dare il suo contributo efficace la curva è in crescendo: collezionate già 7 presenze e 362 minuti. Ora tutti gli inglesi sono finalmente a disposizione di Chivu per rendere l'Inter british come ci si aspettava.