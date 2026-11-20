Manca sempre meno al ritorno del campionato italiano, dopo la sosta dedicata alle nazionali. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non sono a disposizione gli infortunati Bonny e Stankovic, ma per il resto l'Inter è al completo. Sono rientrati dagli impegni rispettivamente con Polonia e Brasile anche Zielinski e Carlos Augusto. Si alleneranno oggi regolarmente e saranno convocati per Bergamo.

Chivu ha ampia scelta in diversi ruoli, tra questi anche la difesa, dove Akanji è acciaccato (per questo non ha giocato l'ultima partita con la Svizzera ed è tornato in anticipo al centro sportivo di Appiano Gentile). Secondo La Gazzetta potrebbe esserci la sorpresa di un ritorno in mezzo di Bisseck con un rilancio di Pavard.