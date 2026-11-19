Grave lutto per Paolo Condò, noto giornalista sportivo e volto di Sky Sport. È scomparsa improvvisamente all'età di 53 anni la moglie Elena Buccianti, madre dei loro due figli, Andrea e Matteo. Una notizia dolorosa che ha suscitato profonda commozione nel mondo del giornalismo sportivo e del calcio italiano. Condò, firma autorevole del giornalismo calcistico da decenni e rappresentante italiano nella giuria del Pallone d'Oro, ha ricevuto numerosi messaggi di affetto e vicinanza. Tra questi, particolarmente toccante quello arrivato dai colleghi di Sky Sport, che hanno voluto ricordare Elena e stringersi attorno alla famiglia in un momento così difficile.

Paolo Condò, il ricordo commosso di Sky Sport per la moglie Elena

Durante una trasmissione in diretta su Sky Sport, la giornalista Elena Cottarelli ha dedicato un pensiero alla famiglia Condò, ricordando con affetto Elena Buccianti, conosciuta e apprezzata anche da molti colleghi dell'emittente. "Permettetemi di mandare un grandissimo abbraccio da tutta la squadra di Sky Sport a Paolo Condò, perché questa notte è venuta a mancare improvvisamente la moglie Elena, madre dei figli Andrea e Matteo. Aveva 53 anni, era una persona solare, divertente e ospitale, amica di molti di noi di Sky. Mandiamo loro un grande abbraccio per questa immensa tragedia che ci ha lasciato senza parole".